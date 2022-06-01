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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Кремль предоставит жителям Донбасса, Запорожья и Херсонщины решать судьбу регионов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Решения о будущем Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге, согласен ли Владимир Путин с секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, который сказал, что не сомневается во вхождении ЛНР, ДНР и Херсонской области в состав России.

"Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее. Как раз жители двух государств - ЛНР и ДНР и жители территорий - Запорожья, Херсонщины, именно они должны принимать решения о своем будущем. И мы не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение", - ответил Песков.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса. Сейчас российские военные контролируют часть Запорожской области Украины и целиком Херсонскую область. Турчак 6 мая заявил, что Россия останется в Херсоне навсегда. В конце мая единоросс предложил обсудить возможность создания в Донбассе особой экономической зоны, на это Песков отметил, что ДНР и ЛНР - независимые государства, но вопрос их развития очень актуален.

Хроника 24 февраля – 01 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Украина Кремль Андрей Турчак Дмитрий Песков
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