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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Херсонские власти запланировали провести референдум осенью

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Референдум о самоопределении Херсонской области может пройти осенью 2022 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник заместитель главы временной администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Где-то, действительно, на осень мы планируем плебисцит, чтобы жители раз и навсегда определились, где они", - сказал Стремоусов.

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При этом он подчеркнул, что первоочередная задача властей – социальная помощь жителям, стабилизация экономики и выдача российских паспортов.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская – частично.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины будут принимать сами жители этих государств и регионов.

Позже Песков пояснил, что принимать решение о референдумах должны не в Кремле, и для этого "необходимо создать соответствующие условия". Прежде всего, нужно обеспечить безопасность жителей, подчеркнул он.

Херсонская область Украина РФ
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