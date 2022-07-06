Правительство Франции продолжит наращивать военные расходы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Франции намерено наращивать расходы для укрепления армии, поскольку этого требует геополитическая обстановка, заявила в Национальном собрании премьер-министр Элизабет Борн.

"Геополитический контекст указывает на то, что нам требуется современная, сбалансированная, готовая к любым вызовам армия", - отметила она.

По ее словам, президент Эммануэль Макрон планирует в скором времени изложить свое видение того, в каком направлении должны развиваться вооруженные силы страны и представит соответствующий законопроект.

В этом же выступлении Борн предупредила, что необходимо готовиться к возможному прекращению поставок газа во Францию.