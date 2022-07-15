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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

РФ снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию.

"Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", - подчеркнули в штабе.

В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Covid-19 ПЦР
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