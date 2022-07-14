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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"

В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"
Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за новых подвариантов штамма "омикрон", распространение которых, однако, не приводит к более тяжелому течению заболевания и к увеличению госпитализаций, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек", - сказала Попова на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства.

В РоссииСуточный COVID-прирост в РФ превысил 4 тыс. заболевших впервые с начала июняЧитать подробнее

При этом она подчеркнула, что "вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова
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