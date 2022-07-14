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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

Суточный COVID-прирост в РФ превысил 4 тыс. заболевших впервые с начала июня

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,2 тыс. случаев, госпитализированы почти 1,3 тыс. человек, скончались 43 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг; впервые с начала июня в России за сутки выявили более 4 тысяч инфицированных.

"По состоянию на 14 июля в РФ выявлено 4 238 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 283 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,5%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 43 человека, накануне штаб сообщал о 42 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 3 929 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 309. Суточный прирост превысил 4 тыс. заболевших впервые с начала июня, когда 4 июня сообщалось о 4 101 заболевшем.

"Выздоровели за сутки 3 090 человек, или на 8,1% меньше в сравнении с 13 июля", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 476 477 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 754 умерших и 17 900 518 выздоровевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется.

Хроника 09 января 2020 года – 14 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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