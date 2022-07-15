Полиция Запорожской области сообщила о предотвращении теракта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщило ГУ МВД Запорожской области.

"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается ", - сообщается в телеграм-канале полиции в пятницу.

В частном доме подозреваемого нашли, в частности, два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.

Мужчину арестовали, боеприпасы изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр. Уточняется, что он дает показания о том, кем и с какой целью было изготовлено взрывное устройство.

В полиции напоминают, что в Запорожской области можно добровольно сдать оружие и боеприпасы без уголовной ответственности.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.