Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

Полиция Запорожской области сообщила о предотвращении теракта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт с использованием самодельного взрывного устройства, сообщило ГУ МВД Запорожской области.

"Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается ", - сообщается в телеграм-канале полиции в пятницу.

В частном доме подозреваемого нашли, в частности, два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.

Мужчину арестовали, боеприпасы изъяли и направили в экспертно-криминалистический центр. Уточняется, что он дает показания о том, кем и с какой целью было изготовлено взрывное устройство.

В полиции напоминают, что в Запорожской области можно добровольно сдать оружие и боеприпасы без уголовной ответственности.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Мелитополь Запорожская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полномочия временного президента Шри-Ланки возложены на премьер-министра

Джонсон призвал политиков, снявших кандидатуры на пост премьера, не поддерживать Сунака

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что Киев решил вывести войска из Северска

Черногория выдала РФ экс-менеджера банка, обвиняемого в мошенничестве на 35 млрд руб.

Что случилось этой ночью: пятница, 15 июля

Проект военного бюджета, принятый в США, запрещает продажу Турции истребителей F-16

Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ

Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год

Moody's сочло дефолтом выплату внешдолга Белоруссии в нацвалюте

Президент Италии не принял отставку Драги

Президент Италии не принял отставку Драги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });