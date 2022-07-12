Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:39

В Мелитополе задержан подозреваемый в покушении на местную чиновницу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на главу департамента образования Мелитополя, сообщил член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук - исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников", - написал Рогов в своем телеграм-канале во вторник.

В миреВ МВД сообщили о попытке покушения на главу района в Запорожской областиЧитать подробнее

О покушении на Шапурову ранее известно не было. Как уточнил Рогов "Интерфаксу", цель покушения не была достигнута, взрывчатку обезвредили.

Рогов опубликовал видео допроса задержанного, в котором тот рассказал об установке взрывного устройства и участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке покушения.

Кроме того, по словам Рогова, получены сведения о причастности жителя Мелитополя Астахова к подрывам железнодорожного полотна и урны возле здания ГУ МВД Запорожской области. Он объявлен в розыск. Как сообщалось, урна возле здания полиции взорвалась 12 июня, пострадали четыре мирных жителя.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Украина Запорожская область Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 июля

За пост лидера британских консерваторов и премьер-министра будут бороться 8 кандидатов

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничать с "Роскосмосом" по ExoMars
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Глава ВОЗ заявил, что пандемия COVID-19 далека от завершения

Опубликованы новые научные снимки "Джеймса Уэбба"

Опубликованы новые научные снимки "Джеймса Уэбба"

Военные США сообщили о ликвидации лидера "Исламского государства" в Сирии

Военная операция на Украине

В Запорожской области сообщили об обстреле районов близ АЭС

Запорожские власти разработали проект газопровода со стороны ДНР взамен украинского

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Начались предвыборные кампании трех кандидатов на пост премьера Великобритании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });