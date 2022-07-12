В Мелитополе задержан подозреваемый в покушении на местную чиновницу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в покушении на главу департамента образования Мелитополя, сообщил член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Мелитополе задержан диверсант Ярослав Жук - исполнитель покушения 17 июня 2022 года на директора департамента образования города Елену Шапурову. Жук сотрудничает со следствием и дает признательные показания в отношении своих сообщников", - написал Рогов в своем телеграм-канале во вторник.

О покушении на Шапурову ранее известно не было. Как уточнил Рогов "Интерфаксу", цель покушения не была достигнута, взрывчатку обезвредили.

Рогов опубликовал видео допроса задержанного, в котором тот рассказал об установке взрывного устройства и участии бывшего мэра Мелитополя Ивана Федорова в подготовке покушения.

Кроме того, по словам Рогова, получены сведения о причастности жителя Мелитополя Астахова к подрывам железнодорожного полотна и урны возле здания ГУ МВД Запорожской области. Он объявлен в розыск. Как сообщалось, урна возле здания полиции взорвалась 12 июня, пострадали четыре мирных жителя.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.