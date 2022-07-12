Военные РФ сообщили об уничтожении почти 400 иностранных наемников на Украине за 3 недели

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Почти 400 иностранных наемников уничтожено за три недели на Украине, больше всего - из Польши, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 3 221 человека до 2 741", - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За это время, несмотря на прибытие еще 151-го наемника, 391 боевик уничтожен", - сообщил Конашенков.

По его словам, за этот период на Украине ликвидировано 166 наемников из Польши, 50 - из Грузии.

"Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков", - сказал Конашенков.

"В соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, - судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения", - сказал Конашенков.

"Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников", - отметил он.

При этом Конашенков опроверг данные Киева о прибытии на Украину 20 тыс. иностранных наемников. "Их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два подданных Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой", - сказал Конашенков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР. 3 июля Минобороны РФ сообщило о контроле над территорией ЛНР.