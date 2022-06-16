Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Египет работает с Национальной системой платежных карт (НСПК) над запуском приема карт платежной системы "Мир", заявил генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф, выступая на ПМЭФ-2022.

"Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте", - сказал Рауф.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Россия сотрудничает с четырьмя странами над запуском приема карт "Мир", названия стран не раскрывались.

На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.

Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прокачка газа в Германию по "Северному потоку" упала до 40% от максимальной мощности

ПМЭФ-2022

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса

Новак заявил, что страны ОПЕК+ обсуждали распад альянса
ПМЭФ-2022

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года

"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования билетов в конце года
ПМЭФ-2022

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ

Представители IT-компаний сократили свое присутствие на ПМЭФ
ПМЭФ-2022

Новак заявил, что чиновники пока не вмешивались в ситуацию с "Северным потоком"

ПМЭФ-2022

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент

Миллер подтвердил, что "Северный поток 2" готов к работе в любой момент
ПМЭФ-2022

Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре

Ferrari представит свой первый кроссовер в сентябре
ПМЭФ-2022

Глава Башкирии заявил о "дорожном ренессансе" в республике

ПМЭФ-2022

Держателям евробондов РФ предложат выплаты в рублях через работающие с валютой банки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });