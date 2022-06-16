Карты "Мир" могут начать принимать в Египте

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Египет работает с Национальной системой платежных карт (НСПК) над запуском приема карт платежной системы "Мир", заявил генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф, выступая на ПМЭФ-2022.

"Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте", - сказал Рауф.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Россия сотрудничает с четырьмя странами над запуском приема карт "Мир", названия стран не раскрывались.

На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.