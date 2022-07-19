Власти Запорожской области запустили официальные сайты на российском домене

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Официальные интернет-сайты областной и городских администраций заработали в Запорожской области, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы официально запустили сайт администрации Запорожской области. Здесь собрана вся необходимая информация для граждан - полезные контакты, актуальные новости и удобная форма обратной связи, где жители могут оставить свое обращение", - написал Балицкий в своем телеграм-канале во вторник.

Сайты области, администраций Мелитополя и Бердянска запущены в российской доменной зоне ".ru". Также созданы официальные сообщества в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".

Как сообщалось, официальные сайты органов власти Херсонской области заработали 8 июля.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская - частично.