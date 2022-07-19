Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Власти Запорожской области запустили официальные сайты на российском домене

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Официальные интернет-сайты областной и городских администраций заработали в Запорожской области, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы официально запустили сайт администрации Запорожской области. Здесь собрана вся необходимая информация для граждан - полезные контакты, актуальные новости и удобная форма обратной связи, где жители могут оставить свое обращение", - написал Балицкий в своем телеграм-канале во вторник.

Сайты области, администраций Мелитополя и Бердянска запущены в российской доменной зоне ".ru". Также созданы официальные сообщества в соцсети "ВКонтакте" и мессенджере "Телеграм".

Как сообщалось, официальные сайты органов власти Херсонской области заработали 8 июля.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская - частично.

Запорожская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ереване пообещали вывести армянских военных из Карабаха в сентябре

РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене введенных в их отношении санкций

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

ЕС планирует ввести санкции против 47 человек, включая Собянина и Чемезова

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

Иностранный турпоток на Кипр восстанавливается, несмотря на отсутствие россиян

ЕС начал переговоры по вопросу присоединения Албании и Северной Македонии

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });