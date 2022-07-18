Представители РФ и ООН обсудили поставки российского продовольствия на мировой рынок

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе встречи в Нью-Йорке с замгенсека ООН по вопросам оказания гумпомощи Мартином Гриффитсом обсудил обеспечение беспрепятственного доступа на мировой рынок продуктов питания из России.

"Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него, с акцентом на так называемую "Черноморскую инициативу" генсекретаря ООН (Антониу - ИФ) Гутерриша, и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства", - говорится в распространенном заявлении постпредства РФ при ООН.

13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции. Российская делегация представила на рассмотрение пакет предложений по скорейшему решению вопроса с вывозом сельхозпродукции с Украины.