Кандидаты на пост британского премьера согласились, что Джонсону доверять нельзя

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Единственным вопросом, по которому мнения кандидатов на пост премьер-министра Соединенного Королевства совпали, стал вопрос о недоверии к уходящему главе кабинета министров Борису Джонсону, пишет газета The Guardian, комментируя первые публичные дебаты претендентов на премьерское кресло.

"Гонка консерваторов за лидерство взорвалась язвительностью и взаимными обвинениями, и открытыми спорами на теледебатах по поводу налогов и политики идентичности, но ни один из пяти кандидатов не захотел сказать, что Борис Джонсон честен", - говорится в статье.

Газета отмечает, что в разделе, посвященном доверию, ни один из пяти участников дебатов не сказал, что Джонсон честен, и ему можно доверять.

Так, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох ответил на вопрос о доверии уходящему премьеру: "Иногда". Младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт говорил о "действительно серьезных проблемах", а глава МИД Лиз Трасс признала "ошибки" Джонсона. Председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат заслужил аплодисменты публики, просто сказав: "Нет".

Как сообщает Sky News со ссылкой на первичный опрос общественного мнения, лучшее впечатление на зрителей на первых дебатах произвел Тугендхат. Так считают 36% опрошенных британцев. 25% опрошенных выступили за бывшего главу Минфина Риши Сунака.

Мордонт и Баденох делят между собой третье место - за них высказались 12% респондентов, Трасс, по мнению опрошенных, заняла последнее место, в ее поддержку высказались 6%.

За пост лидера консерваторов и премьера Великобритании борются пять кандидатов: бывший глава Минфина Риши Сунак, Мордонт, Трасс, Баденох и Тугендхат. Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в британской Палате общин).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.