Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Фото: Victoria Jones/PA Images via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замминистра по международной торговле Великобритании Пенни Мордонт, баллотирующаяся на пост премьер-министра страны, заявила, что в случае избрания продолжит политику поддержки Украины уходящего главы кабинета Бориса Джонсона, и готова возглавить усилия Запада в этом вопросе.

"Как премьер-министр, я сделаю все возможное, чтобы возглавить реакцию Запада(...), и убедиться, что наши украинские друзья в конечном итоге добьются своей свободы", - написала она в статье для британского издания The Telegraph.

"Лидерство в поддержке Украины было одним из величайших наследий Джонсона. Я продолжу это руководство, и не будет и речи о том, чтобы уменьшить наши усилия по оказанию помощи нашим союзникам", - подчеркнула Мордонт.

Она отметила, что, став премьером, "удвоит сотрудничество с США, ЕС и другими ключевыми партнерами, чтобы координировать военную поддержку".

Мордонт обещала продолжать "возглавлять G7" в вопросе введения санкций против России и их соблюдения, расширить обучение украинских военных на британской территории.

В ее планах - формирование оперативной группы "под руководством Королевского флота" для налаживания коммуникаций и разминирования в Черном море, активизация "информационных операций на Украине", восстановление украинской экономики.

Накануне в Великобритании стартовали первые публичные дебаты претендентов на премьерское кресло. За пост лидера консерваторов и, соответственно, премьера борются пять кандидатов: Мордонт, бывший глава Минфина Риши Сунак, министр иностранных дел Лиз Трасс, экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и председатель спецкомитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат.

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на первичный опрос общественного мнения, Тугендхат показал наилучшие результаты на дебатах, его поддержали 36% опрошенных. 25% респондентов выступили за Сунака, который "занял второе место", Мордонт и Баденох делят между собой третье место - за них высказались 12% респондентов, Трасс оказалась последней - ее поддержали 6% опрошенных.