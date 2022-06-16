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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Очередной раунд переговоров по Сирии в "астанинском формате" пройдет осенью 2022 года

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следующий раунд переговоров по Сирии состоится осенью текущего года, сообщил спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Следующий раунд сирийских переговоров в "астанинском формате" состоится осенью 2022 года", - сказал он в четверг журналистам в Нур-Султане.

Лаврентьев отметил, что страны-гаранты переговоров по Сирии выражают разные мнения по выбору площадки для проведения конституционного комитета вместо Женевы.

Спецпредставитель российского президента добавил, что в настоящее время идет досогласование вопроса проведения саммита РФ, Ирана и Турции, который уже длительное время откладывается из-за антиковидных ограничений.

"Сейчас нас иранские партнеры заверили, что с ковидом у них в стране дела обстоят достаточно нормально, поэтому они готовы принять у себя этот форум", - сказал спецпредставитель президента РФ, отметив, что дата саммита будет зависеть от графиков президентов России и Турции.

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