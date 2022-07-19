Лидеры "астанинской тройки" не определили дату созыва Конституционного комитета Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - На саммите в "астанинском формате" в Тегеране лидеры России, Ирана и Турции не договорились о месте и сроках проведения заседания Конституционного комитета Сирии, отметил после переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Но, несмотря на все негативные моменты, которые сегодня отмечаются, мы намерены продвигать проведение этой встречи", - сказал он и предложил провести ее в Швейцарии на платформе ОО.

"Конституционный комитет собирался уже восемь раз, на следующей неделе планируется его девятое заседание", - отметил он.

"Я знаю, что у наших российских коллег существуют определенные опасения по поводу места проведения этой встречи. Мы выдвинули инициативу провести ее в Швейцарии на платформе ООН, - сказал Эрдоган. - Невозможность проведения и отсутствие результатов работы комитета рассматривается как неудача "астанинской платформы", я думаю, что это заседание нужно провести как можно скорее и выработать какие-то конкретные результаты".

"Мы, как страны-гаранты ("астанинского процесса" - ИФ) должны делать все возможное, чтобы очередная встреча состоялась", - сказал президент Турции.

Он подчеркнул, что "астанинский процесс" должен продолжать работу максимально активно и эффективно.

"Мы должны оживить и воскресить этот процесс, потому что "астанинский процесс" действительно не должен терять своей большой жизненной силы и своего статуса гаранта международной и региональной безопасности, прежде всего, в решении сирийской проблемы", - сказал президент.

"Я верю, что вы сможете со своей стороны также донести ваши позиции, ваши чаяния до представителей Конституционного комитета сирийского народа", - добавил он.

Конституционный комитет Сирии был создан осенью 2019 года при содействии ООН с целью поиска компромисса между правительством Башара Асада и оппозицией путем подготовки изменений в действующей Конституции или принятия новой.