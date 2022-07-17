Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Париж ждет 40-градусная жара и озоновое загрязнение

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Жара, начиная с воскресенья, продолжает нарастать в Парижском регионе - Иль-де-Франс, и отмечается ухудшение воздуха, сообщает телеканал BFMTV.

Пики жары прогнозируются на начало следующей недели, во вторник в столице Франции ожидают 40 градусов.

При этом независимая ассоциация Airparif, занимающаяся наблюдением, анализом, экспертизой, а также предупреждениями о качестве воздуха в столичном регионе, сообщает о превышении уровня озона в понедельник на части Иль-де-Франс.

В миреВ 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасностиВ 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасностиЧитать подробнее

"Качество воздуха будет плохим на западе Иль-де-Франс", - цитирует BFMTV информационный бюллетень Airparif.

Экспертная организация объясняет этот прогноз "максимально солнечной" погодой, которая способствует "формированию озона на основе местных загрязнителей воздуха".

Предыдущий "эпизод озонового загрязнения" был отмечен на минувшей неделе. Тогда власти объявили о бесплатных стоянках для местных жителей, чтобы побудить их пользоваться общественным транспортом и сократить число автомобилей на дорогах.

Озон входит в число загрязнителей атмосферы. При попадании в ее нижние слои он становится генератором различных токсичных аэрозолей. В них содержатся соединения серной и азотной кислоты.

Аномальная жара в Европе

12
Мальчик купается в фонтане в Лионе, ФранцияГолуби охлаждаются у водопроводного крана на площади в Кракове, ПольшаМужчина охлаждается в фонтане в жаркий день в центре Мадрида, ИспанияПчелы в поисках воды. Берлин, Германия.Жители Парижа в жаркий деньХозяин охлаждает питомца у распылителя воды в КраковеОтдых на Женевском озере в ШвейцарииКупание в фонтане в парке Люстгартен в БерлинеТермометр показывает температуру в городе Жешув, ПольшаЖенщина ест мороженое в центре МадридаЖители Берлина загорают у озера ОранкезиМужчина спасается от 35-градусной жары в Эртингене, Германия
Мальчик купается в фонтане в Лионе, Франция
Франция Париж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июля

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Украинский грузовой самолет разбился в Греции

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об ударе по городу Алчевск из HIMARS

Что произошло за день: суббота, 16 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });