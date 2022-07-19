В Великобритании зафиксировали абсолютный температурный рекорд

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании во вторник зафиксирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений, сообщают британские СМИ.

По их данным, столбик термометра в районе лондонского аэропорта Хитроу поднялся до отметки в 40,2 градуса по Цельсию.

Предыдущим температурным рекордом в Великобритании считался показатель в 38,7 градуса по Цельсию: его зафиксировали в 2019 году в Ботаническом саду Кембриджского университета.

При этом, согласно британским метеорологическим службам, позже во вторник температура воздуха в некоторых районах страны может подняться до 41 градуса по Цельсию.

Из-за аномальной жары в Великобритании наблюдаются перебои в движении поездов, закрыто несколько железнодорожных линий и автомагистралей.