В Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по пригороду Новой Каховки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли утром в понедельник пригород Новой Каховки Херсонской области, есть повреждения и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Удар был по окраине Новой Каховки. Попали в частные дома и производства, там их много. 20 минут продолжался обстрел, часть снарядов была сбита. С первой минуты там и скорая, и пожарные", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что в результате обстрела пострадали мирные жители, их число сейчас уточняется.

Как сообщалось, массированные удары из американских ракетных систем HIMARS по Новой Каховке ВСУ нанесли 11 и 13 июля. Во время первого обстрела взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. По последним данным, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести. Во время второго удара пострадал приборостроительный колледж.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.