В Херсонской области сообщили об ударе украинских военных по по району Каховской ГЭС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Район ГЭС в городе Новая Каховка Херсонской области подвергся ракетному удару со стороны войск Украины, сообщил "Интерфаксу" глава временной администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Попадание в район ГЭС. Сейчас достоверной информации нет. Первоначально была информация о попадании в газопровод высокого давления. Подтверждения этой информации я сейчас не имею, но пожара сейчас нет. По всей видимости, повреждений объектов ГЭС нет", - сказал Леонтьев.

Позже в эфире телеканала "Россия 24" он уточнил, что газопровод высокого давления поврежден в результате обстрела, начался пожар. ГЭС и Северо-Крымский канал работают в штатном режиме.

Новая Каховка подверглась ракетному удару со стороны Украины во второй раз за день. Утром в понедельник обстрел пригорода продолжался около 20 минут, были повреждены частные жилые дома.

Как сообщалось, массированные удары из американских ракетных систем HIMARS по Новой Каховке Вооруженные силы Украины нанесли 11 и 13 июля. Во время первого обстрела взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. По последним данным, 90 человек обратились за медицинской помощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести. Во время второго удара пострадал приборостроительный колледж.

По информации из открытых источников, Каховская гидроэлектростанция работает с 1950-х годов. Она обеспечивает регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.