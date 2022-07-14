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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Херсонские власти сообщили, что ВСУ выпустили по Новой Каховке 30 ракет в среду вечером

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные вечером в среду выпустили 30 ракет по территории города Новая Каховка в Херсонской области, большинство из которых были сбиты, сообщила в своем телеграм-канале заместитель главы временной администрации области Екатерина Губарева.

"Целились в жилые кварталы в центре города. Выпустили 30 ракет, но долетели только 3. ПВО отработала слаженно и четко", - написала Губарева в четверг.

По ее словам, повреждения в городе после вечернего удара незначительные - в некоторых домах выбиты стекла. Жертв и пострадавших нет, Каховская ГЭС работает.

Ранее сообщалось, что в среду вечером российская ПВО сбила пять ракет РСЗО, запущенных ВСУ со стороны города Баштанка Николаевской области. Обломки двух из них обрушились в район приборостроительного завода "Сокол".

Первый массированный удар из американских ракетных систем HIMARS по Новой Каховке Вооруженные силы Украины нанесли вечером 11 июля. Три из шести ракет удалось сбить. Взорвались склады с селитрой, взрывной волной повредило большое количество объектов. По последним данным, 90 человек обратились за медпомощью, двое найдены погибшими, семеро числятся пропавшими без вести. Около 300 жителей города обратились за помощью в восстановлении жилья.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 14 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Новая Каховка Херсонская область Украина ВСУ
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