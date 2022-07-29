Северная Македония передала Украине танки Т-72

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

"Конвой македонских танков направился в четверг в сторону Украины", - цитирует РТС выдержку из сообщения македонского оборонного ведомства.

По его данным, речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который вскоре планируется расформировать.

О количестве переданных Украине танков македонское Минобороны не сообщило, однако известно, что в арсенале армии Северной Македонии находится 31 танк такого типа. Эти танки в 2000-м году Скопье передала Россия, когда македонская армия противостояла этническим албанским сепаратистам из так называемой Национальной освободительной армии, напоминает РТС.

"По сути, Минобороны Северной Македонии объяснило решение о безвозмездной передаче Украине танков тем, что эти машины через несколько лет станут неконкурентоспособными, а также тем, что в скором времени их заменят на более современные", - заключает РТС.