Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Главы МИД стран ЕС обсудят военную помощь Украине и дальнейшие санкции против РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе, планирует работу в связи с украинской ситуацией по трем направлениям: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта, сообщил источник в ЕС.

В миреИсточник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФИсточник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФЧитать подробнее

"По первой части мы полагаем, что состоится обсуждение дополнительной военной поддержки Украины", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, знакомя их в пятницу с повесткой дня министерской встречи.

"Будет дискуссия по санкциям (в отношении РФ - ИФ). Мы готовим ряд мер", - продолжил собеседник СМИ. Совет также выслушает по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о положении в стране.

Что касается военной помощи Киеву, в Брюсселе ожидают от Совета ЕС "политического решения" государств-членов по пятому траншу в соответствии с указаниями Европейского совета. "То есть государства-члены должны открыть путь возможному пятому траншу Европейского фонда мира. Решение в понедельник, конечно, не будет принято в техническом плане, но посмотрим, удастся ли достичь соответствующего политического решения", - отметил высокопоставленный источник.

"Мы не ожидаем в понедельник никакого решения по санкциям", - заявил он. В пятницу было опубликовано предложение Еврокомиссии о "различных направлениях работы по санкциям".

По его словам, это не другой пакет санкций как таковой. Речь о том, чтобы поддерживать действующие санкции, улучшать их, совершенствовать. Будут добавлены некоторые меры к существующим, но "мы скорее говорим об улучшении, консолидации наших предыдущих пакетов санкций", уточнил функционер ЕС.

Собеседник журналистов также подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

"Запрещение импортировать золото в ЕС должно быть среди этих мер, и это не символическая мера. Известно, что Россия значительный экспортер золота. Идея в том, чтобы перекрыть ей еще один кран финансирования", - сказал функционер ЕС.

Отвечая на вопрос об эффективности санкций ЕС в отношении России, он указал на сокращение в РФ ряда производств в результате европейских ограничительных мер и снижение экономических показателей.

По его данным, около тысячи иностранных предприятий покинули Россию, сотни сократили свое присутствие в стране. При этом он подчеркнул, что они уходят не из-за боязни санкций как таковых. "Предприятия покидают Россию, потому что принимают рациональное коммерческое решение на основе соотношения риска и выгоды. Они видят для себя больше риска, чем интереса и выгоды", - сказал европейский чиновник.

Евросоюз Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МЧС Армении сообщило, что взрывного устройства в доме Тер-Петросяна нет

Саперы ищут взрывное устройство в доме первого президента Армении Тер-Петросяна

Восемь обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Житель Миссури умер после заражения амёбой-мозгоедом

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });