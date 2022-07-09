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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:13

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден проинформировал о выделении транша военной помощи для Украины на $400 млн, сообщает Белый дом.

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"Делегирую госсекретарю США полномочия (... ) для использования находящегося в распоряжении Пентагона военного снаряжения на сумму до $400 млн, чтобы оказать поддержку Украине", - отмечается в подписанном президентом меморандуме, его текст приводят американские СМИ.

Байден пояснил, что речь пойдет как о передаче вооружения, так и о подготовке украинских военных.

В пятницу в Пентагоне уже сообщали, что Байден примет подобное решение. Представитель оборонного ведомства США пояснил американским журналистам, что, в частности, речь, в частности, пойдет о передаче еще четырех РСЗО HIMARS, 1 тыс. снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии, трех армейских боевых автомобилях, системах для контрбатарейной борьбы, запчастях.

Еще до этого транша США, в общей сложности, с февраля 2022 года направили на Украину помощь на общую сумму в $7,3 млрд, отмечают СМИ.

Джо Байден Украина
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