В Тегеране будут обсуждать планы Турции о новой операции против курдов в Сирии

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президенты России, Ирана и Турции на встрече в Тегеране в "Астанинском формате" обсудят планы Анкары провести новую операцию против курдских формирований на севере Сирии, сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, Москва выступает против любых действий, нарушающих базовые принципы сирийского урегулирования, закрепленные в резолюциях Совета безопасности ООН и решениях Астанинского формата. Ушаков добавил, что речь идет об уважении суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Владимир Путин 19 июля отправится в Тегеран, где проведет переговоры с иранским и турецким лидерами Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках встречи лидеров государств-гарантов астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Также он проведет двусторонние встречи с этими президентами и встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи.