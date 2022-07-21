Турция отрицает нанесение артиллерийских ударов по туристам в Ираке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военные страны не наносили артиллерийские удары по туристам на севере Ирака, передает Associated Press. Он сослался на информацию турецких военных.

По этим данным, ВС Турции "не проводили никаких атак против мирных граждан" и в Ираке всегда воевали против тех, кого Анкара считает террористами. Министр отметил, что в данном случае Турция отрицает все обвинения, которые были сделаны в ее адрес.

20 июля по меньшей мере четыре артиллерийских снаряда попали в курортную зону в провинции Дахук с преимущественно курдским населением. В результате атаки погибли как минимум восемь человек и более 20 получили ранения. Все пострадавшие были гражданами Ирака.