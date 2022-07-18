Бывший первый замгубернатора Вологодчины возглавил правительство Запорожской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Антон Кольцов, который до последнего времени был первым заместителем губернатора - председателем правительства Вологодской области, стал главой правительства Запорожской области, сообщил в понедельник "Интерфаксу" член главного совета временной администрации региона Владимир Рогов.

"Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов. До сегодняшнего дня он занимал пост первого вице-губернатора Вологодской области. Человек, который проработал в структурах "Северстали", что важно для Запорожской области, потому что металлургия у нас занимает большую часть", - сказал Рогов.

В начале июля в Запорожской области назначили двух заместителей глав администрации - посты заняли экс-депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко и бывший первый замглавы Запорожской областной государственной администрации Виктор Емельяненко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В результате в настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил.