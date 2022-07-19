Новый глава правительства Запорожской области намерен опираться на местных специалистов

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Антон Кольцов, назначенный главой правительства Запорожской области, прибыл в регион вместе с несколькими коллегами из Вологодской области, в основном планирует работать с местными специалистами.

"Я уверен, что здесь профессиональный коллектив, и необходимо работать с представителями военно-гражданской администрации, я буду опираться в первую очередь на них. У меня буквально один-два коллеги, которые со мной приехали, а так это местные представители", - сказал Кольцов журналистам во вторник.

Он уточнил, что один из приехавших коллег станет его заместителем и будет курировать развитие инфраструктуры, в том числе под дальнейшие инвестиции.

Кольцов уточнил, что в его зону ответственности входит практически вся социально-экономическая сфера. В числе первоочередных задач он назвал подготовку школ к работе по российским стандартам, материально-техническое обеспечение объектов здравоохранения, запуск предприятий, вывоз зерна и подготовку озимых.

О назначении Кольцова главой правительства Запорожской области стало известно накануне. Ранее он работал первым замгубернатора - председателем правительства Вологодской области.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.