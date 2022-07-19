Число новых случаев COVID-19 в Европе за 1,5 месяца выросло втрое

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число заболеваний коронавирусом COVID-19 в Европе увеличилось втрое, госпитализаций - вдвое, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во вторник.

"В Европейском регионе за последние шесть недель число новых случаев COVID-19 утроилось, на прошлой неделе сообщалось о почти 3 млн новых случаев, что является почти половиной всех новых случаев в мире. Количество госпитализаций с коронавирусом удвоилось за тот же период, но госпитализации в отделения интенсивной терапии до сих пор остаются относительно редкими", - сообщил Клюге в заявлении, опубликованном на сайте ВОЗ. Он также отметил, что еженедельно в Европе от последствий коронавируса умирают почти 3 тыс. человек.

По словам Клюге, нынешняя ситуация аналогична той, которая сложилась в аналогичный период в прошлом году, однако тогда заболеваемость росла за счет штамма "дельта", а сейчас - из-за ответвлений штамма "омикрон".

Чтобы помочь Европе подготовиться к осенней и зимней волне инфекций, ВОЗ выпускает стратегию по борьбе с коронавирусом и другими респираторными заболеваниями. В ней, в частности, организация советует странам быть готовыми реагировать в случае роста нагрузки на свои системы здравоохранения.

Также ВОЗ призывает усилить вакцинацию населения, делать вторую "бустерную" прививку людям с ослабленным иммунитетом и рассмотреть возможность такой прививки некоторым категориям в группе риска, продвигать ношение масок в помещениях и транспорте, проветривать помещения.