В 90 департаментах Франции ввели ограничения на воду из-за засухи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Во Франции за последние сутки прибавилось еще два департамента, в которых по причине продолжающейся засухи введены ограничения на использование воды, и теперь их количество достигло 90 из 96 департаментов европейской части страны.

Из них, по данным министерства экологических преобразований, в 39 департаментах в понедельник объявлено кризисное положение, сообщил телеканал BFMTV.

В зависимости от степени засухи, поразившей те или иные места, распоряжениями местных префектов введены разные уровни ограничений от первичных запретов поливать сады и газоны в дневное время до более жестких мер как для частных лиц, так и для учреждений и предприятий в департаментах, объявленных кризисными.

Речь, в том числе, идет о прекращении "неприоритетных заборов воды, включая сельскохозяйственные цели". В кризисных департаментах приоритетными названы только цели, связанные со здравоохранением, гражданской безопасностью, питьевой водой и санитарией.