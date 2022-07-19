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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Правозащитник просит оказать медпомощь находящемуся в американской тюрьме россиянину Буту

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генеральному прокурору США Меррику Гарланду с просьбой содействовать в восстановлении прав россиянина Виктора Бута, находящегося в американской тюрьме с 2012 года.

"Я обратился к генпрокурору и прошу его на основе Конституции США, Международного пакта о гражданских и политических правах, на основании обращения, восстановить нарушенные права гражданина России Виктора Бута, принять меры по проведению необходимой диагностики состояния его здоровья с последующим назначением необходимой терапии, с целью оказания квалифицированной медицинской помощи", - сказал "Интерфаксу" Мельников.

Он пояснил, что к нему обратилась супруга Бута с заявлением о нарушении прав ее мужа. По ее словам, у Бута обострился ряд хронических заболеваний, в результате перенесенного им COVID-19 и отсутствия необходимой медицинской помощи.

"В соответствии с симптомами, о которых Бут сообщил своей жене по телефону, дерматолог не исключает у него генерализованного герпетического поражения, которое, без необходимой диагностики и терапии, на фоне ослабленного иммунитета может привести к большему распространению, вплоть до крайне тяжелых форм, представляющих угрозу не только здоровью, но и жизни пациента. Более того, у него такое серьезное хроническое заболевание, как порок сердца. Сейчас очень важно оказать своевременную квалифицированную медпомощь, которая на данный момент Буту в тюрьме не оказывается", - сказал правозащитник.

В 2012 году американский суд приговорил Бyта к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием. Сейчас Бут отбывает наказание в тюрьме города Мэрион, расположенного в штате Иллинойс. Он отрицает все обвинения и заявляет, что занимался абсолютно легальным бизнесом в сфере международных авиаперевозок.

Виктор Бут США Иван Мельников
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