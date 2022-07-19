Эрдоган потребовал от курдов покинуть 30-километровую зону на границе Сирии с Турцией

Лидеры Турции, Ирана и России выступили против нарушения территориальной целостности Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на саммите "астанинской тройки" в Тегеране, что курдские формирования должны покинуть 30-километровую зону в Сирии у границы с Турцией.

Настало время, когда мы должны очистить эти территории от угроз сепаратистов и террористов", - сказал он.

До начала переговоров он говорил о намерении провести против курдов военную операцию.

Уже на саммите Эрдоган заявил, что его страна не может мириться с присутствием курдских группировок на сирийско-турецкой границе.

"Эти террористические организации продолжают проводить свою сепаратистскую политику на территориях Сирии и Турции. Турция не может оставаться в стороне от их деятельности, не может не замечать той опасной подрывной сепаратистской деятельности, которую они ведут на наших границах", - сказал он и поблагодарил иранскую и российскую сторону за то, что они прислушиваются к чаяниям Анкары.

"Территориальная целостность и безопасность Сирии является нашей приоритетной задачей, и я уверен, что мои иранские и российские коллеги поддержат меня в этом пожелании", - заключил президент Турции.

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о недопустимости нарушить территориальную целостность Сирии.

"Опыт показал, что нарушение территориальной целостности Сирии никак не сможет помочь в борьбе с терроризмом. Поэтому уважение территориальной целостности и независимости Сирии является принципом, который нельзя нарушить. Единая Сирия - независимая, без незаконного присутствия иностранных сил - поможет народу этой страны и также поможет соседним странам", - сказал он.

Единственным способом обеспечить безопасность границ Сирии с соседними странами Раиси считает более активное присутствие ее вооруженных сил при сотрудничестве с соседними странами.

"Незаконное присутствие американцев стало дестабилизирующим фактором - помимо того, что американцы увеличивают количество своих военных баз, они также разворовывают природные ресурсы", - отметил он.

"Подчеркну, что особую обеспокоенность вызывает положением дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, - заявил президент России Владимир Путин. - Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма. Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с США".

Конечной целью Запада он назвал доведение до "расчленения сирийского государства".

"Поэтому важно, чтобы в нашем трехстороннем формате были предприняты дополнительные шаги, направленны на стабилизацию обстановки в этих районах и их возвращение под контроль законного правительства Сирии. Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) и других экстремистских группировок", - заключил президент России.