Верховный лидер Ирана выступил против турецкой операции на севере Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Военная операция на севере Сирии, которую запланировала Турция, может нанести урон всему региону, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Его цитирует EFE.

"Важно поддерживать территориальную целостность Сирии. Военные операции на севере этой страны наверняка нанесут ущерб Турции, Сирии и всему региону", - считает Хаменеи.

В частности, по его мнению, такая военная операция затруднила бы работу Дамаска по политическому урегулированию сирийского конфликта.

"Проблемы Сирии нужно решать на переговорах. И Ирану, Турции, Сирии и России нужно решить этот вопрос путем диалога", - добавил иранский лидер.

Эрдоган и президент России Владимир Путин прибыли в Иран с визитом.

Эрдоган говорил, что намерен провести очередную военную операцию против курдских военизированных формирований на севере Сирии - близ границы с Турцией.

Москва выступает против любых действий, нарушающих базовые принципы сирийского урегулирования, закрепленные в резолюциях Совета безопасности ООН и решениях Астанинского формата, заявил, комментируя планы Анкары, помощник президента Путина Юрий Ушаков. Он добавил, что речь идет об уважении суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.