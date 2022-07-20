"Роскапстрой" поможет восстановить инфраструктуру в Запорожской области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве с ФАУ "Роскапстрой", подведомственным Минстрою России, сообщил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"В данный момент инфраструктура ЖКХ Запорожской области несколько устарела и требует восстановления, для которого, в свою очередь, необходимы квалифицированные кадры и экспертное сопровождение. Благодаря заключенному соглашению ФАУ "Роскапстрой" окажет области необходимую поддержку", - написал он в Telegram.

"Роскапстрой" осуществляет функцию технического заказчика и строительного контроля при строительстве и реконструкции за счет средств федерального бюджета, а также ведет образовательную деятельность.

Запорожская область частично находится под контролем российских сил.