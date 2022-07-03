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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Премьер Швеции не сказала, обещала ли она Эрдогану экстрадицию десятков курдов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер Швеции Магдалена Андерссон отказалась сообщить журналистам, действительно ли она пообещала Анкаре экстрадировать несколько десятков курдов в обмен на снятие блокировки заявки на членство в НАТО.

"Я восемь лет занимала министерские должности и никогда не сообщала о том, что обсуждается на закрытых переговорах", - приводят в воскресенье европейские СМИ ее слова, сказанные на пресс-конференции.

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Отвечая на вопросы журналистов, Андерссон заверила, что любые решения по экстрадициям людей будут соответствовать нормам шведского и международного права. Также она заверила, что все решения будут принимать независимые суды. Наконец, по словам Андерссон, власти не будут выдавать Турции шведских подданных.

"Если вы не имеете отношения к деятельности террористов, вам нечего бояться", - отметила премьер.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Швеции, среди прочего, пообещали ему экстрадировать в Турцию "73 террориста". Эти высказывания вызвали тревогу у проживающих в Швеции курдов.

На саммите НАТО в Мадриде Эрдоган согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в альянсе. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.

Швеция Турция НАТО
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