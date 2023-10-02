Минздрав РФ отметил достаточность запаса вакцин от полиомиелита

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На данный момент в России есть в наличии необходимый объем вакцин от полиомиелита, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику", - сказали в ведомстве .

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан Минздрава в 2023 году заключил контракты на поставку двух иммунобиологических лекарственных препаратов.

"Вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная), торговое наименование БивакПолио, в количестве 3 435 789 доз, что составляет 100% от утвержденной потребности на 2023 год. Поставка в субъекты РФ осуществлена в полном объеме. А также вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная), торговое наименование ПоливакСин, в количестве 1 920 729 доз, что составляет 100% от утвержденной годовой потребности на 2023 год", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что поставка второго препарата в субъекты по первому этапу в количестве 850 тысяч доз осуществлена в полном объеме. "Поставка в субъекты РФ по второму этапу в количестве 1 070 729 доз в соответствии с контрактом осуществляется с 16.09.2023 по 15.12.2023", - уточнили в пресс-службе.

"Коммерсантъ" сообщил, что в ряде регионов начала ощущаться нехватка вакцин для профилактики детей от полиомиелита. По данным газеты, "после прекращения поставок этих средств западными компаниями в России осталась, по сути, одна инактивированная вакцина "Полиоваксин", выпускаемая "Нанолеком" совместно с Центром имени Чумакова". Однако, уточняет газета, производителю не сразу удалось заключить контракты на этот препарат из-за особенностей законодательства по госзакупкам.