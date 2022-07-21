В Турции ожидают подписания соглашения по зерну в пятницу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу, 22 июля, в Стамбуле готовы подписать соглашение об урегулировании зернового вопроса, утверждает в четверг турецкое агентство "Анадолу".

"Завтра в 16:30 в Стамбуле (время совпадает с московским) с участием президента (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана, генсека ООН (Антониу - ИФ) Гутерриша состоится подписание документа между Россией и Украиной по "зерновому коридору", - информирует агентство.

Газета "Сабах" в свою очередь напоминает, что накануне "на полях" саммита в Тегеране после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган заявлял, что в Анкаре стремятся добиться подписания соглашения по украинскому зерну уже на этой неделе и хотят начать его реализацию в ближайшие дни.

На прошедших на прошлой неделе переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля зерна в портах.