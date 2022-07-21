Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Турции ожидают подписания соглашения по зерну в пятницу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в пятницу, 22 июля, в Стамбуле готовы подписать соглашение об урегулировании зернового вопроса, утверждает в четверг турецкое агентство "Анадолу".

"Завтра в 16:30 в Стамбуле (время совпадает с московским) с участием президента (Реджепа Тайипа - ИФ) Эрдогана, генсека ООН (Антониу - ИФ) Гутерриша состоится подписание документа между Россией и Украиной по "зерновому коридору", - информирует агентство.

Газета "Сабах" в свою очередь напоминает, что накануне "на полях" саммита в Тегеране после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Эрдоган заявлял, что в Анкаре стремятся добиться подписания соглашения по украинскому зерну уже на этой неделе и хотят начать его реализацию в ближайшие дни.

На прошедших на прошлой неделе переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля зерна в портах.

Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Запуск ракеты компании SpaceX отменен менее чем за минуту до старта

Что произошло за день: четверг, 21 июля

Президент Италии решил распустить парламент страны

Президент Италии решил распустить парламент страны

Российский космонавт и астронавт ESA вышли в открытый космос

Пандемия коронавируса

Байден заразился COVID-19

Байден заразился COVID-19

Лидер боснийских сербов уверен, что Республика Сербская добьется независимости

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

Лавров заявил о готовности РФ рассмотреть просьбу Венгрии об увеличении поставок газа

В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"

В Берлине заявили, что уже получили из Канады турбину для "Северного потока"

ЕЦБ повысил процентные ставки впервые за 11 лет - на 50 б.п.

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });