Песков подтвердил поездку Шойгу в Турцию, где готовится подписание соглашения по зерну

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу направился в Турцию, где запланировано подписание соглашения, связанного с возобновлением морского экспорта зерна из Украины.

"Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию, мы можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

Песков разъяснил журналистам, почему для России важно подписание соглашения по зерну в Стамбуле.

"Хочу вас попросить перечитать заявления Путина в Тегеране. Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки и удобрений, и продовольствия, и зерна", - сказал Песков.

"И в этом плане не критически - потому что особой, решающей помощи это не окажет, это сравнительно небольшое количество украинского зерна, - но, все-таки, очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объёмы и удобрений, и зерна, и так далее. И Путин в Тегеране говорил о непосредственной связи вот этого всего", - отметил он.

Накануне агентство "Анадолу" сообщило, что Россия и Украина 22 июля в Стамбуле готовы подписать соглашение по зерну. В церемонии подписания документа примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

На прошедших на прошлой неделе переговорах России, Турции, ООН и Украины по теме вывоза украинского зерна участники договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля зерна в портах.