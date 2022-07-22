В Молдавии разработали ряд мер по смягчению последствий энергетического кризиса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии внесло поправки в Национальный план действий по смягчению последствий энергетического кризиса.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства, это связано с тем, что "намеченное в начале года в плане возвращение стабильных цен на газ так и не произошло", в первую очередь, из-за событий на Украине.

Принятые на заседании кабмина в пятницу поправки предусматривают, в частности, создание Фонда по снижению энергетической уязвимости (для выплаты компенсаций в холодное время года) и Фонда энергоэффективности в жилом секторе, призванному способствовать эффективному использованию ресурсов, с целью снижения их потребления.

Кроме того, планируется "усовершенствование механизмов рынка электроэнергии и содействие повышению энергоэффективности".

В принятом решении отмечается, что выполнение данного плана позволит обеспечить доступ Молдавии к финансированию Евросоюза в размере 75 млн евро, которые также пойдут на смягчение последствий энергетического кризиса.

Накануне, выступая на телеканале TVR-Moldova, президент Майя Санду заявила, что "Молдавия не успела сделать запасы газа в необходимом объеме в хранилищах Румынии из-за высокой цены" на него.

"По текущей цене мы не можем позволить себе делать запасы газа в газохранилищах Румынии. Посмотрим, как изменится цена в ближайшее время. Некоторые запасы были сделаны, но они небольшие", - заявила Санду.

На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о рисках приостановки поставок газа и необходимости пополнения резервов топлива, а также поиска альтернативных источников поставок. Депутат парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Раду Мариан заявил, что власти страны ведут переговоры с Румынией о заключении долгосрочного контракта на поставки газа, но пока они безуспешны.

Ситуация с поставками газа РФ в Молдавию

Как сообщалось, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа РФ в Молдавию сроком на пять лет. Подписанию договор предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером в октябре прошлого года, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаз" (который по мнению российской стороны составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 г., чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство страны признало его несостоявшимся, так как не были соблюдены условия тендера, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний. В связи с тем, что условия протокола не были выполнены, власти Молдавии опасаются расторжения договора со стороны "Газпрома", и ищут альтернативные источники импорта газа.