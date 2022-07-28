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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

В Молдавии создадут спецфонд для выплат компенсаций в холодное время года

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии в четверг принял в окончательном чтении закон о создании "Фонда снижения энергетической уязвимости" для помощи гражданам с коммунальными платежами (электроэнергия, газ, отопление) в холодное время года.

Проект закона был разработан министерством труда и социальной защиты. Закон предписывает, что размер компенсаций будет зависеть от шести категорий уязвимости граждан. Их будут определять по доходам, составу семьи, другим факторам.

Размер фонда будет утвержден законом о государственном бюджете на 2022 год. Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Ранее министр труда республики Марчел Спэтарь сообщил, что финансирование фонда будет во многом зависеть от закупочных цен на газ и электроэнергию этой зимой. Молдавия импортирует 100% природного газа из России и 70% электроэнергии от Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российской группе "Интер РАО ЕЭС".

На выплату компенсаций в бюджете на 2022 год уже предусмотрено 400 млн леев ($20 млн). Министерство труда и социальной защиты запросило еще 1 млрд леев ($52 млн) для функционирования фонда, однако планируется, что к финансированию могут подключиться и зарубежные доноры, согласившиеся предоставить Молдавии в виде льготных кредитов и грантов до конца 2022 года более $650 млн.

Молдавия
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