В Минске назвали провокацией объявление Moody's дефолта по еврооблигациям

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Заявление рейтингового агентства Moody's о дефолте Белоруссии по выпуску еврооблигаций Belarus-27 в Минфине республики расценили как провокацию.

"Считаем, что действия Moody's носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Агентство Moody's 14 июля сообщило правительству Белоруссии, что считает дефолтом выплату внешнего долга в белорусских рублях.

Белорусский Минфин 29 июня объявил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях с учетом принятого накануне совместного постановления правительства и Нацбанка, которое разрешает выплату процентных платежей по еврооблигациям в национальной валюте.

Минфин перевел сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке и предложил платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами. Платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии.

Fitch 7 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC", так как платеж в нацвалюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах". Агентство также предупредило, что если платежи по еврооблигациям Belarus-27 не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Белоруссии до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций - до "D".

Минфин Белоруссии заявил, что считает ситуацию форс-мажорной и ищет преемников этих организаций, а также обвинил Fitch в субъективности.

Moody's, в отличие от Fitch и S&P, не является официальным рейтингующим агентством Белоруссии.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

Сейчас в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.