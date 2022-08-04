S&P понизило рейтинги Белоруссии до "SD", рейтинг евробондов Belarus-27 - до "D"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Агентство S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

"Рейтинги Белоруссии в иностранной валюте понижены до "SD/SD" в связи с выплатой рублевого купона по долларовым еврооблигациям", - говорится в пресс-релизе агентства.

Суверенный кредитный рейтинг Белоруссии в национальной валюте подтвержден на уровне "CCC/C" с "негативным" прогнозом с учетом того, что "макроэкономические и фискальные стрессы могут ослабить способность правительства обеспечивать свои долговые обязательства в национальной валюте".

Агентство отмечает, что, в случае исполнения платежей по выпуску Belarus-27 в валюте договора, рейтинг Белоруссии может быть повышен. S&P не считает, что "дальнейшие неплатежи по другим еврооблигациям практически неизбежны".

В пресс-релизе уточняется, что правительство Белоруссии не выплатило купонный доход в размере $23 млн по номинированному в долларах США выпуску еврооблигаций Belarus-27 в валюте договора к концу льготного периода после проведения 29 июня платежа в белорусских рублях на счет в белорусском банке.

"С тех пор власти пытаются установить альтернативные пути выплаты долларового долга", - отмечают в S&P.

Агентство констатирует, что "международные санкции лишили или значительно ограничили доступ белорусских властей к мировой финансовой инфраструктуре и назначенные каналы оплаты долларового долга, включая еврооблигации, больше недоступны для правительства".

При этом S&P предупредило, что понизит рейтинги других еврооблигаций Белоруссии до "D", в случае невыплаты процентов или основной суммы по этим обязательствам в соответствии с их первоначальными условиями.

Следующая публикация о суверенном рейтинге Белоруссии запланирована на 16 сентября.

В середине июля Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D" в связи с решением белорусских властей провести платежи по номинированным в долларах США бондам в белорусских рублях.

Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. Белорусский Минфин назвал такое решение провокацией и обвинил агентства в необъективности.

Минфин Белоруссии 29 июня сообщил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.

В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. Минфин в ответ сообщил, что ищет альтернативных платежных агентов.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

Сейчас в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.

Ранее Минфин Белоруссии заявлял, что действия рейтинговых агентств, которые понизили суверенные рейтинги Белоруссии, "определенно нацелены на воспроизведение искусственных дефолтных явлений, следуя генеральной линии Запада".

Министр финансов республики Юрий Селиверстов на этой неделе рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank.