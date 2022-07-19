Fitch понизило долгосрочный рейтинг Белоруссии до "ограниченного дефолта"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "RD" (ограниченный дефолт) с "C", говорится в сообщении агентства.

"После того, как 13 июля истек льготный 14-дневный период для купонных выплат по евробондам 2027 года погашения, мы снизили долгосрочный рейтинг Белоруссии в иностранной валюте до "RD", а рейтинг указанных облигаций - до "D", - отмечают аналитики агентства.

Министерство финансов страны, совет министров и Национальный банк Белоруссии 29 июня объявили, что платежи по еврооблигациям в долларах США будут переводиться в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступный платежному агенту.

В сообщении Fitch подчеркивается, что платеж в нацвалюте "противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах". В соответствии с этой документацией, платеж не был произведен после истечения льготного периода.

При этом долгосрочный РДЭ Белоруссии в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в национальной и в иностранной валютах - на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-".

Fitch 7 июля в связи с выплатой купона по евробондам Belarus-27 в белорусских рублях понизило РДЭ Белоруссии в инвалюте до "C" с "CCC" и предупредило, что если платежи по этому выпуску не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то будет считать это дефолтом и понизит РДЭ Белоруссии до "RD" (ограниченный дефолт), а рейтинг этого выпуска еврооблигаций - до "D".

Агентство Moody's 14 июля заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. "Выплата валютного долга в белорусских рублях представляет собой дефолт", - говорится в сообщении агентства.

Белорусский Минфин назвал такое решение провокацией.

S&P Global Ratings 15 июля не стало снижать рейтинги Белоруссии и подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне "CC/C", сохранив их в списке CreditWatch (на пересмотре) с "негативным" прогнозом. При этом агентство предупредило: "рейтинги в иностранной валюте остаются в рейтинге CreditWatch с "негативным" прогнозом, что указывает на то, что мы можем понизить их до "SD" (преддефолтный уровень - ИФ), если купонная выплата по еврооблигациям с погашением в 2027 году не будет произведена в долларах США к концу 30-дневной отсрочки (ориентировочно конец июля - ИФ), указанной в условиях облигаций".

Минфин Белоруссии 29 июня официально сообщил, что Белоруссия провела платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях с учетом принятого совместного постановления правительства и Нацбанка, которое разрешает выплату процентных платежей по еврооблигациям в белорусских рублях.

Минфин перевел сумму в белорусских рублях на спецсчет в Беларусбанке и предложил платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами.

В свою очередь платежный агент и реестродержатель Citigroup и Citibank 7 июля отказались быть агентами в отношении евробондов Белоруссии. В настоящее время Минфин ищет альтернативных платежных агентов.

Минфин подчеркивает, что суть проблемы заключается в том, что западные расчетно-клиринговые системы из-за введенных ЕС и США санкций фактически не могут исполнять в полном объеме свои обязательства по переводу денежных средств владельцам еврооблигаций Белоруссии.

Выпуск 10-летних еврооблигаций Belarus-27 на $600 млн с доходностью 7,625% годовых размещен в июне 2017 года. Параллельно Минфин разместил 5-летние евробонды на $800 млн под 7,125% годовых с погашением в феврале 2023 года. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.