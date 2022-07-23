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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Китай разместил спасателей в зоне спорных островов в Южно-Китайском море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - КНР направила сотрудников службы спасения для работы на постоянной основе в Южно-Китайское море в зону спорных островов Наньша (английское название - Спратли), являющихся объектом территориального спора нескольких государств, сообщает в субботу South China Morning Post (SCMP).

Спасателей разместили на трех самых больших искусственных островах, построенных Китаем: это острова Файери-Кросс, Суби и Мисчиф. Кроме этого, здесь развернули эскадрилью сил обслуживания, создали морскую администрацию.

SCMP напоминает, что ранее, в период с 2018 года, для ведения в этом районе спасательных работ приходилось вызывать корабль. При появлении потребности в спасательном самолете или вертолете их отправляли либо с материка, либо с китайской островной провинции Хайнань.

Файери-Кросс, Суби и Мисчиф располагаются в ключевом районе региона, на них находятся военные гарнизоны КНР. На каждом из островов построили крупные порты и взлетно-посадочные полосы, достаточно длинные, чтобы принимать пассажирские лайнеры типа Boeing 737 и Airbus 320.

При этом через Южно-Китайское море проходят одни из наиболее оживленных водных путей в мире, по которым перевозят 30% мировой товарной продукции.

В год здесь проплывают свыше 100 тыс. судов, и нередко происходят инциденты, требующие вмешательство спасателей. По данным властей КНР, за последние 10 лет китайские экстренные службы спасли в этом районе 1 721 человека.

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Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море.

Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.

Китай Южно-Китайское море
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