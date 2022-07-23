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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В КНР отметили наращивание активности военных США в Южно-Китайском море

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Корабли и самолеты США действуют все активнее в зоне Южно-Китайского моря, являющейся объектом территориального спора КНР и других стран, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на аналитический центр South China Sea Strategic Situation Probing Initiative (SCSPI).

Так, 13 июля в Южно-Китайское море вошла авианосная ударная группа США во главе с авианосцем Ronald Reagan. Кроме того, наблюдатели SCSPI зафиксировали присутствие еще не менее шести американских кораблей, включая нефтяные танкеры и транспорты снабжения для подводных лодок. Также в этом районе действовали два патрульных противолодочных самолета P-8A, взлетавших с Филиппин и осуществлявших разведку для американского эсминца USS Benfold у островов Наньша (английское название - Спратли).

При этом данный эсминец уже трижды входил в воды, который Китай считает своими: 16 июля у островов Наньша, 18 июля у островов Сиша (английское название - Парасельские острова) и 19 июля, когда проходил через Тайванский пролив.

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Директор SCSPI Ху Бо назвал такие действия американского эсминца провокационными. Он отметил, что попытки одного корабля США трижды и за такой короткий промежуток времени войти в воды, которые Китай считает своими, это необычное явление.

"Насколько я могу вспомнить, такой ситуации раньше не было", - сказал он.

Ху Бо пояснил, что ранее появление кораблей США возле спорных островов в Южно-Китайском море было нечастым событием, а проход ВМС США через Тайванский пролив наблюдался лишь раз в месяц.

SCMP напоминает, что обстановка в районе Тайванского пролива стала более напряженной на фоне информации о подготовке визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В свою очередь президент США Джо Байден отмечал, что Пентагон не поддерживает идею с посещением Пелоси Тайваня в данный момент.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Наньша в Южно-Китайском море. Китай превратил ряд рифов и атоллов в как минимум семь искусственных островов, построил взлетно-посадочные полосы и другие военные объекты. США обвиняют Пекин в создании на спорных островах военных баз, что является нарушением международных законов.

Южно-Китайское море США Китай
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