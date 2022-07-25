Израиль может принять ряд мер в отношении РФ в случае закрытия агентства "Сохнут"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид Фото: Dimitris Kapantais/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации представительства в РФ еврейского агентства "Сохнут", сообщило в понедельник издание Israel Hayome.

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, отмечает издание.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген заявил Israel Hayom, что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в конце июля рассмотрит обращение московского управления министерства юстиции РФ о ликвидации представительства в РФ "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль.

"В суд поступил административный иск главного управления министерства юстиции РФ по Москве о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское Агентство "Сохнут". Беседа по данному иску назначена судьей на 28 июля", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Отвечая на вопрос агентства, в суде пояснили, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

Накануне премьер Израиля заявил, что закрытие в России еврейского агентства "Сохнут" рискует серьезно сказаться на российско-израильских отношениях и что необходимо сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога.

В канцелярии премьера сообщили, что в воскресенье утром он провел совещание по данной теме. "Премьер-министр заявил, что отношения с Россией важны для Израиля. Важен и тот факт, что в России проживает большая еврейская диаспора. Эти моменты обсуждаются во время всех дипломатических контактов на высоком уровне с Москвой", - отмечается в сообщении канцелярии.

"Закрытие офисов еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое скажется на отношениях", - говорится в нем.

Лапид поручил межведомственной делегации "быть готовой отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие".

"Делегации следует использовать все возможности для диалога. Также следует обсуждать проблему и на высоком дипломатическом уровне", - подчеркивается в сообщении.

По данным Israel Hayom, межведомственная делегация была готова отправится в РФ еще в минувшую субботу, но отложила поездку, поскольку не получила согласия на нее из Москвы.

Согласно открытым данным, международная организация "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" действуют в РФ с 1989 года.