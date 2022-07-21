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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В МИД РФ сообщили об отсутствии официальных контактов с США по Украине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Никаких официальных контактов на государственном уровне между Россией и США по Украине нет, технические вопросы регулируются на уровне посольств, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, "технические вопросы обсуждаются на уровне наших дипломатических представительств, наших посольств соответственно в Москве и Вашингтоне".

"Почему? Причина очевидна. Это деструктивная политика администрации Байдена, которая объявила своей целью нанести России поражение на Украине, своим же подопечным в Киеве администрация запрещает даже думать о переговорах, заставляя воевать "до последнего украинца", видимо", - заявила Захарова.

По ее словам, "в этих условиях как можно говорить с США, о чем?". "Им нужно будет просто принять и признать реальность на земле. Но пока смысла нет. Мы исходим из тех действий, заявлений, тех конкретных шагов, которые США предпринимают на этом направлении", - сказала официальный представитель МИД РФ.

МИД Мария Захарова Украина
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