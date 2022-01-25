Глава Минздрава Киргизии: киргизские медики готовы дать мастер-класс коллегам по лечению COVID-19

Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, какие меры принимаются для борьбы с инфекцией и планируют ли власти страны вводить всеобщий локдаун

Глава Минздрава Киргизии: киргизские медики готовы дать мастер-класс коллегам по лечению COVID-19 Фото: Пресс-служба

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ежедневно в Киргизии регистрируется 700-800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики страны говорят о начале четвертой волны COVID-19. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая ситуация в Бишкеке, где на карантин закрыто около 30 муниципальных школ. Ограничения коснулись только образовательных учреждений. Глава Минздрава страны Алымкадыр Бейшеналиев в интервью "Интерфаксу" рассказал, какие меры принимаются для борьбы с инфекцией и планируют ли власти страны вводить всеобщий локдаун.

- Киргизия переживает четвертую волну COVID-19. Какие прогнозы у Минздрава? Когда ожидается спад заболеваемости?

- С момента регистрации первого случая коронавирусной инфекции в Киргизии наблюдались три эпидемиологических подъема: первый подъем заболеваемости пришелся на июль 2020 года, когда зарегистрировано 1 тыс. 654 случаев в день, второй подъем в ноябре 2020 года с регистрацией 606 случаев за сутки. С апреля 2021 года наблюдался третий подъем заболеваемости COVID-19 с пиком заболеваемости 1 тыс. 965 случаев.

По ежедневному мониторингу эпидемиологической ситуации в стране, начиная с января, наблюдается высокий рост заболеваемости, что говорит о начале четвертой волны. Максимально зарегистрировано 874 случая.

Стоит отметить, что в 60% зарегистрированных случаев заболеваемость протекает в легкой и бессимптомной форме. Мы совместно с ответственными специалисты Минздрава и подведомственных организаций проводим анализ ситуации по коронавирусной инфекции и в соответствии с ним ведем свою работу.

При прохождении трех инкубационных периодов по 14 дней наступает спад заболеваемости. К концу февраля началу марта мы пройдем пик.

- Чем обусловлен рост заболевания?

- Специалисты прогнозировали, что ожидается подъем заболеваемости, так как в мире был зарегистрирован новый штамм COVID-19 "омикрон" и ученые давали информацию о его высокой вирулентности, то есть заразности. Конечно, на рост повлияла и предпраздничная суета, Новый год, корпоративы, а также не стоит забывать, что сейчас сезон ОРВИ и гриппа. Мы хотим еще раз призвать население получить вакцину от коронавирусной инфекции, чтобы выработать коллективный иммунитет, и обязательно соблюдать санитарные нормы: ношение масок, физическое дистанцирование, мытье рук и применение антисептиков.

- Достаточно ли медикаментов для лечения? Готовы ли больницы справиться с наплывом больных?

- Как вы знаете, в организациях здравоохранения должен быть неснижаемый запас медикаментов до двух месяцев. Этот вопрос всегда на контроле. Фонд обязательного медицинского страхования ведет ежедневный мониторинг. Койки для приема пациентов с коронавирусной инфекцией имеются в достаточном количестве. Самый большой учет больных наблюдается в городе Бишкек. В Бишкеке сейчас работают как "красная зона" Республиканская клиническая инфекционная больница и Клиническая многопрофильная больница №2. В резерве есть подготовленные и законсервированные койки, при необходимости они будут вводиться в работу. Такая же работа проводится и во всех регионах.

- Как протекает болезнь у больных, у которых был обнаружен новый штамм "омикрон"? Есть ли особенности лечения разных штаммов и готовы ли отечественные медики оказать помощь в случае массового распространения "омикрона"?

- Симптоматика заболевания омикрона очень схожа с ОРВИ. Наши медики готовы и умеют лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Я уверен, что наши специалисты могут показать мастер-класс своим коллегам из других стран.

- Планируется ли вводить дополнительные ограничения в связи в четвертой волной коронавируса? Насколько известно, по республике только школы и детские сады переводят на дистанционную работу при выявлении более двух случаев заражения.

- Относительно введения карантинных мер, перевода организаций, школ, детских садов на "удаленку" в каждом регионе есть свои противоэпизоотические и противоэпидемические комиссии, которые дают рекомендации по своему району и, исходя их этого, местные штабы по борьбе с COVID-19 самостоятельно принимают решения об ограничительных мерах.

- Какой сейчас действует алгоритм для посещения Киргизии?

- Въезд в Киргизию наших граждан, а также иностранцев возможен при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Если его нет, то требуется ПЦР-тест с отрицательным результатом.

- В планах у кабинета министров было изменить действующие алгоритмы, в частности отменить проведение ПЦР-исследования и не закрывать школы на карантин. Будут ли вводиться изменения?

- Существенные изменения в алгоритмы пока не будут вводиться. Проведение ПЦР-тестов также не будет отменено. Изменения коснутся только образовательных учреждений. Их будут закрывать на карантин в том случае, если в пяти классах будут зараженные.

При обсуждении вопроса в парламенте страны наши мнения с заместителем председателя кабмина Эдилем Байсаловым разошлись. Я провел совещание, переговорил с ним и нам удалось доказать, что нет необходимости менять существующие алгоритмы. Нельзя приравнивать все вирусные респираторные заболевания к COVID. Только врач индивидуально решает, кого госпитализировать, а кто может лечиться на дому. Я за эти действия несу ответственность как глава Минздрава. Если бы мы прислушались к рекомендациям Байсалова, то возник бы высокий риск заражения "омикроном". Возросла бы нагрузка на систему здравоохранения до такой степени, что мы бы повторили ситуацию июля 2020 года.

- Ежедневно в Киргизии на протяжении нескольких месяцев регистрируется 2-3 летальных случая от COVID-19, даже при низких показателях заболеваемости. С чем это связано?

- Мы каждый день даем информацию о количестве летальных исходов. В 100% случаев, к сожалению, скончавшиеся пациенты не получали вакцину. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть о важности получения вакцины от коронавирусной инфекции. Конечно, абсолютной гарантии она не даст, но сможет снизить летальность.

- Какие бы вы могли дать рекомендации в связи с новой волной коронавируса и выявлением нового штамма?

- Оставайтесь дома, по мере возможности изолируйтесь от членов семьи в отдельную комнату. Если температура тела не превышает 38 градусов, не снижать ее. Рекомендуется обильное питье, полоскание горла, при насморке закапывать назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать растворами на основе натуральной морской соли или слабым солевым раствором. При кашле рекомендуется избегать положение на спине, принимать отхаркивающие препараты. Детям препараты давать строго по назначению лечащего врача.

Лечиться самостоятельно можно в течение пяти дней, а при сохранении симптомов и появлении одышки необходимо обратиться к врачу.