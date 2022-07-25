Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запрет на импорт золота из РФ в Японию, принятый ранее японским правительством, вступает в силу с 1 августа, говорится в пресс-релизе Минфина страны.

"Обновленное уведомление министерства по этому поводу начнет действовать с 1 августа этого года", - говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, запрет на импорт золота вводится на основании решения, принятого 5 июля кабинетом министров Японии, в рамках мер по замораживанию активов лиц, имеющих отношение к РФ.