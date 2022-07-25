Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:26

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа

Япония введет запрет на импорт золота из РФ с 1 августа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запрет на импорт золота из РФ в Японию, принятый ранее японским правительством, вступает в силу с 1 августа, говорится в пресс-релизе Минфина страны.

"Обновленное уведомление министерства по этому поводу начнет действовать с 1 августа этого года", - говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, запрет на импорт золота вводится на основании решения, принятого 5 июля кабинетом министров Японии, в рамках мер по замораживанию активов лиц, имеющих отношение к РФ.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На Тайване начались учения, имитирующие вторжение армии Китая

Uniper смог возобновить закачку газа в хранилища

Brent подешевела до $102,39 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июля

Два человека погибли в результате стрельбы в парке в Лос-Анджелесе

ФБР обнаружило способность китайского оборудования контролировать ядерный арсенал США

Президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок

Президент Бразилии Болсонару поборется за второй срок

Лавров заявил о третьей стороне, которая будет защищать суда с украинским зерном

В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима

В Японии объявили тревогу в связи с извержением вулкана Сакурадзима

Лавров заявил о готовности к переговорам с Киевом по более широкому кругу вопросов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });