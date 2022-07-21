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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК

Упрощаются и транзакции, связанные с транспортировкой нефти в третьи страны, смягчаются ограничения на техпомощь с авиатоварами

ЕС запрещает импорт золота из РФ и упрощает транзакции с продукцией российского АПК
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз принял решение упростить транзакции, связанные с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, говорится в опубликованном в четверг коммюнике Совета ЕС.

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"ЕС решил продлить исключение из-под запрета на транзакции с определенными государственными компаниями, это касается транзакций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны", - указано в заявлении.

Кроме того, согласно заявлению, "ЕС привержен тому, чтобы избегать любых мер, которые могут привести к небезопасной продовольственной ситуации в мире".

Также ЕС сообщает о введении запрета, который распространяется "на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого", сообщается в коммюнике. "Этот запрет также распространяется на ювелирные изделия", - сказано в сообщении.

В нем объясняется, что принятое советом постановление "расширяет список контролируемых товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности".

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Тем самым, отмечают в Брюсселе, усиливается экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и передовых технологий.

В ЕС сообщили и о смягчении ограничительных мер, касающихся авиационных товаров. "Будет разрешена техническая помощь России по авиационным товарам и технологиям в той мере, в которой это необходимо для сохранения технических и промышленных стандартов, установленных Международной организацией гражданской авиации", - говорится в заявлении. Также отмечается, что будет немного изменен запрет на заключение сделок с российскими госструктурами.

Ожидается, что список новых санкций позже будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

ЕС Россия золото
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